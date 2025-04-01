Samsun Sahiline Vuran Ölü Yunus Bulundu

BEKLENMEDİK GÖRÜNTÜLERLE KARŞILAŞILDI

Samsun’da sabahın erken saatlerinde sahile inen vatandaşlar, beklemedikleri bir manzarayla karşılaştı. Atakum ilçesine bağlı Çakırlar Yalı Mahallesi’nde sahil yolunda yürüyenler, ölü bir yunus gördü. İhbar üzerine olay, polise bildirildi.

ÖLÜ YUNUS İNCELEMELERİ YAPILDI

Polis ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yunusun uzun bir süre önce öldüğünü ve dalgaların etkisiyle kıyıya vurduğunu saptadı. Ölüm nedeni belirlenemeyen yunus, belediye ekipleri tarafından gömülmek üzere katı atık alanına götürüldü.