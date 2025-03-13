Samsun-Sinop Karayolunda Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

KAZA DETAYLARI

Samsun-Sinop karayolunda, Samsun yönünde ilerleyen Onur Mert B. (20) yönetimindeki 55 BB 252 plakalı otomobil, önünde seyir eden Taner H. (20) idaresindeki 55 ARL 763 plakalı cipe ve Meskut K. (66) kontrolündeki 55 JR 55 plakalı araca çarptıktan sonra kaldırıma çıkarak elektrik direğine çarptı.

YARALILARIN DURUMU

Kazada yaralanan Onur Mert B. ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet Emin Ö. (15), Burak B. (17) ve Hasan Efe B. (17) olay yerine ulaşan ambulansla Bafra Devlet Hastanesine sürüklendi. Kazaya ilişkin inceleme çalışmaları hâlâ devam ediyor.