Samsunspor, 1-0 öne geçti, 2-1 kaybetti

MAÇIN GÖRÜNTÜSÜ VE GELİŞMELERİ

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off mücadelesinde 1-0 öne geçmesine rağmen, maç sonunda 2-1’lik skorla Panathinaikos’a mağlup oldu. Mücadelenin 51. dakikasında Tomasson, Samsunspor’u öne geçiren golü kaydetti. Ancak Panathinaikos, 66. ve 74. dakikalarda bulduğu gollerle maçı kazanmayı başardı. İki takım arasındaki rövanş maçı 28 Ağustos günü Samsun’daki 19 Mayıs Stadyumu’nda gerçekleşecek. Rövanşa tek gol dezavantajıyla gidecek olan Samsunspor, eğer rakibini elemesi durumunda tarihindeki ilk UEFA Avrupa Ligi deneyimini yaşayacak.

MAÇTA YAŞANAN DAKİKALAR

Mücadelenin 5. dakikasında Panathinaikos’tan Swiderski’nin ceza sahasına yaptığı ortada Bakasetas’ın vuruşu, Tomasson’a çarpıp kornere gitti. 21. dakikada Samsunspor’un atağında Kotsiras’ın pasıyla buluşan Tete’nin şutunu kaleci Okan Kocuk iki hamlede kontrol etti. 22. dakikada Panathinaikos’tan Pellistri’nin pasında Swiderski’nin şutu, defansa çarparak kaleci Okan Kocuk’u geçemedi ve kornerle sonuçlandı. 42. dakikada Zeki Yavru’nun kullandığı serbest vuruş, üst direği sıyırarak auta çıktı. 51. dakikada Tomasson’un kafa vuruşuyla Samsunspor öne geçti. Ancak 66. dakikada Kiriakopoulos’un golüyle Panathinaikos eşitliği sağladı. Son dakikalarında Üst üste ataklar yapan Panathinaikos, 74. dakikada kafa vuruşuyla öne geçti. Palmer-Brown’un kornerden gelen topa vuruşunda, Okan Kocuk ile takım arkadaşı arasındaki uyumsuzluk golle sonuçlandı.

SAMSUNSPOR’DA SAKATLIK SORUNLARI

Samsunspor, Panathinaikos maçında 3 oyuncu eksik ile sahaya çıktı. Sakatlıkları devam eden Carlo Holse ve Anthony Musaba kadroda yer almazken, yeni transferlerden Portekizli Afonso Sousa, önceki kulübü Lech Poznan ile Şampiyonlar Ligi maçında forma giydiği için kurallar gereği bu karşılaşmada forma giyemedi. Transfer döneminde kadroya dahil edilen Toni Borevkovic ile kaleci Albert Posiadala ise maça dahil edilen yeni isimlerden oldu.

PANATHINAIKOS’UN TANIDIK İSİMLERİ

Panathinaikos’un kadrosunda Tete, Bakasetas gibi tanıdık isimler yer aldı. Tete, daha önce Galatasaray forması giymişti, Bakasetas ise uzun yıllar Türkiye liginde mücadele eden bir oyuncu olarak dikkat çekti. Ayrıca, Başakşehir’de görev almış olan Ahmed Touba da Samsunspor karşısında başladığı on birde yer aldı. Yedekler arasında ise bir dönem Süper Lig’de oynamış Siopis bulunuyordu.

SAMSUNSPOR’UN AVRUPA MACERASI

Samsunspor, 27 yıl aradan sonra UEFA’nın organize ettiği bir turnuvaya katılmayı başardı. İlk olarak 1996-1997 sezonunda Intertoto Kupası’nda boy gösteren kırmızı-beyazlı ekip, 1997-1998 sezonunda tekrar katıldı. En son Avrupa maçını, 5 Ağustos 1998’de Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda Werder Bremen ile yapmış ve 3-0 mağlup olmuştu. Samsunspor, 60 yıllık tarihinde ilk kez Avrupa Lig’i play-off turunda mücadele etti.

TARAFTAR DESTEĞİ VE MESAJLAR

Maçta Türk taraftarlar, Samsunspor’u yalnız bırakmadı. Gurbetçiler, kendi tuttukları takımların formalarıyla şehir turu yaparak, ardından Samsunspor’un tribününde yer aldı. Samsunspor, ABD merkezli sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada farklı kulüplerin taraftarlarına teşekkür ederek, “Avrupa’da sahaya çıkarken yalnız olmadığımızı biliyoruz. Panathinaikos karşılaşması öncesi, değerli kulüplerimizin taraftarlarından gelen destek mesajları bizleri hem gururlandırdı hem de daha da kenetledi. Şimdi tek hedefimiz, Atina’dan güçlü bir skorla dönmek ve ülkemizi onurlandırmak.” ifadelerine yer verdi. Açıklama sonunda, “Futbolun dili barış, kalbi kardeşliktir. 19 Mayıs’ın şehri Samsun’dan Atina’ya dostluk köprüsü kurmaya geldik.” denildi.