Samsunspor Başkan Vekili Musaba Transferini Değerlendirdi

Trendyol Süper Lig’de ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte, sözleşmesinde 6 milyon Euro serbest kalma bedeli bulunan Hollandalı futbolcu Anthony Musaba’nın Fenerbahçe ile olan anlaşması, Samsunspor’da tepkilere yol açtı. Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Musaba’nın sözleşmesinde bulunan serbest kalma maddesine değinerek, “Buraya kadar her şey normal. Oyuncunun belirlenen bedel ödendiğinde serbest kalma hakkı vardı. Ancak normal olan, böyle bir talep geldiğinde menajerin ya da oyuncunun kulübü bilgilendirmesidir. Bu yapılmadı.” ifadelerini kullandı.

TRANSFER SÜRECİNDE HABERDAR EDİLMEDİ

Veysel Bilen, transfer görüşmelerinin arka planda yürütüldüğünü ve Samsunspor yönetimi ile teknik heyetin bu durumdan haberdar edilmediğini vurguladı. Bilen, “Birkaç maç öncesinden sözlü bir anlaşma yapılmış, resmiyeti beklenmiş. Bu durum, hem menajer hem de oyuncu açısından ciddi bir eksikliktir. Oyuncunun hoca, futbol direktörü ya da yöneticiler ile bunu paylaşması gerekirdi.” dedi.

ETİK OLMAYAN DAVRANIŞLAR

Sosyal medya ve ulusal basında transfer sürecine dair çıkan haberlerin ardından görüşmelerin yürütüldüğünü ifade eden Bilen, o ana kadar Samsunspor’a hiçbir resmi bilgilendirmenin yapılmadığını belirtti. Bilen, “Bu davranış etik değildir. Eksik ve hatalıdır. Bu hatanın sorumluları; menajer, oyuncu ve bu işten sorumlu olan kulüp yöneticileridir.” şeklinde konuştu.

CAMİALARI HEDEF ALMAK HATALI

Fenerbahçe camiasına yönelik tepkileri de değerlendiren Bilen, “Bir kulübün yöneticileri hata yaptığında bunun bedelini tüm camiaya yüklemek doğru değil. İki büyük camiayı karşı karşıya getirecek bir dil kullanılmasını biz de doğru bulmuyoruz.” diyerek bu şekilde yapılan eleştirileri yersiz buldu.

TRANSFER YAKLAŞIMIMIZ NET

Samsunspor’un transfer anlayışını net bir şekilde dile getiren Bilen, “Biz bugüne kadar etik dışı bir transfer sürecinin içinde olmadık, olmayız. Bir oyuncuyla ilgileniyorsak önce kulübünün kapısını çalar, izin isteriz. Futbolun marka değerini korumak bunu gerektirir.” açıklamasında bulundu.

MUŞABA TRANSFERİ BİR BAŞARI

Musaba transferinin kulübe ciddi bir ekonomik getiri sağladığını belirten Bilen, “Samsunspor, 6 ayda oyuncusunu vitrine koyup, satabilecek bir noktaya geldi. Yaklaşık 20 yıl sonra ilk kez ciddi bir bedelle oyuncu satıyoruz. Bu, yönetimimizin ve başkanımızın başarısıdır. Samsunspor yeniden sahnelere döndü.” diyerek başarıyı vurguladı.

YENİ TAKIMINA BAŞARILAR DİLİYORUZ

Son olarak, Samsunspor’un devam eden cazibesine dikkat çeken Bilen, “Oyunculara ‘Gel, oyna, Samsunspor’da vitrine çık’ diyebileceğimiz bir noktadayız. Bu kulübümüzün imajı açısından çok değerlidir. Musaba’ya da yeni takımında başarılar diliyoruz. Biz kendi yolumuza bakacağız.” ifadelerini kullandı. Hollandalı kanat oyuncusu Anthony Musaba, yaz transfer döneminde İngiltere Championship ekibi Sheffield Wednesday’den Samsunspor’a katılmıştı.