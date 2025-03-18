Samsunspor Başkanı Yıldırım’dan Yeni Transfer Hamlesi

Fenerbahçe’nin Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Samsunspor ile 0-0 berabere kaldığı maçın yankıları devam ediyor. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’ın maç sonrası Galatasaray taraftarı olduğunu belirtmesi ve “Mourinho bizim maçı izlemiş mi?” ifadesi Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekmişti. Yıldırım’ın transfer hedefi olan Kerem Demirbay ise tartışmaları daha yeni bir boyuta taşıyor.

Yıldırım’dan Fenerbahçe’ye Eleştiri

Samsunspor’un Kadıköy’den puanla döndükten sonra yayın programlarında konuşan Yıldırım, “Mourinho geçtiğimiz hafta bizim maçı izlemiş mi? Ezbere yorum yapıyor” diyerek Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’ya göndermelerde bulundu. Daha önce Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı için “Kalpleri ile beyinleri arasında çelişki olmuştur” demesi, Fenerbahçelilerin tepkisini artırmıştı. Yıldırım, Galatasaray maçında da aynı mücadeleci ruhu sergileyeceklerini ifade etti.

Kerem Demirbay Hedefte: Kadroda 4. Galatasaraylı mı?

Samsunspor’un mevcut kadrosunda eski Galatasaraylı futbolcular Okan Kocuk, Emre Kılınç ve Celil Yüksel bulunmakta. Yıldırım, transfer yasağını aşması durumunda Galatasaray’dan Kerem Demirbay’ı kadroya katmayı düşünüyor. Bir televizyon programında “Galatasaray’dan kimi isterdiniz?” sorusuna “Kerem Demirbay” yanıtını veren başkan, gurbetçi futbolcu için görüşmeleri hızlandırdı.

Kerem’in Galatasaray Serüveni: Düşüşte mi?

Almanya Milli Takımı’nda da görev alan Kerem Demirbay, geçen sezon Galatasaray’a transfer olduktan sonra Rizespor ve Adana Demirspor maçlarında attığı gollerle dikkat çekmişti. Ancak bu sezon Gabriel Sara’nın yüksek performansı ve Mario Lemina’nın transferinden dolayı forma şansı bulmakta zorlanıyor. Sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Kerem’e Bundesliga’dan ve Başakşehir’den de teklifler geldiği bildiriliyor.