Samsunspor, Gençlerbirliği’ni 2-1 yendi

İLK HAFTADA SAMSUNSPOR – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI

Süper Lig’in açılış haftasında Samsunspor, ligin yeni takımlarından Gençlerbirliği’ni ağırladı. 38. dakikada, Samsunspor’un gerçekleştirdiği atak sonucunda ceza sahasına giren Tomasson’un pasıyla top, Kyabou’nun eline çarpıyor. Hakem Ali Yılmaz, bu pozisyonda penaltı kararı veriyor. Penaltıyı kullanan Mouandilmadji, topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını 1-0 öne geçiriyor. İlk yarı, bu skorla sona eriyor.

GALİBİYET İÇİN İKİNCİ GOL

67. dakikada, Samsunspor farkı ikiye çıkarıyor. Holse, yaklaşık 20 metreden sert bir şut çekiyor ve top kaleci Gökhan Akkan’ı aşarak ağlarla buluşuyor. Skor 2-0’a geliyor. Mücadelenin 88. dakikasında ise Gençlerbirliği, bir gol atarak durumu 2-1 yapıyor. Ani gelişen bir atakta Samsunspor defansı, ceza sahasında topu uzaklaştıramıyor ve Metehan Mimaroğlu plase vuruşla topu filelere gönderiyor. Maç, 2-1’lik skorla sona eriyor.

SAMSUNSPOR, HAFİF GÜÇLÜ KALAN GENÇLERBİRLİĞİ

Bu sonuçla Samsunspor, sezonun ilk maçından galip ayrılıyor ve bir sonraki hafta Kocaelispor’un deplasmanına gidecek. Puan alamayan Gençlerbirliği ise Antalyaspor’u konuk edecek.