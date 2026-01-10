Samsunspor İrfan Can Eğribayat’ı Kiralık Olarak Almıştır

İrfan Can Eğribayat’ın Yeni Takımı Belirlendi

Fenerbahçe’de Ederson’un transferinin ardından yedek kulübeye hapsolan İrfan Can Eğribayat’ın yeni rotası netleşti. Samsunspor, Fenerbahçe’den kaleci İrfan Can Eğribayat’ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna dâhil ettiğini açıkladı.

SAMSUNSPOR’DAN İFADELER

Kırmızı-Beyazlı kulüpten yapılan duyuruda, “Kulübümüz, kaleci İrfan Can Eğribayat ile sezon sonuna kadar kiralık ve satın alma opsiyonlu sözleşme imzalamıştır. Atatürklü armamızla başarılarla dolu bir sezon diliyoruz.” şeklinde ifadeler yer aldı. Fenerbahçe Kulübü ise önceki gün bu transferi ile ilgili bir açıklama yaparak, “Futbolcumuz İrfan Can Eğribayat, satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar Samsunspor’a kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde sakatlıktan uzak başarılı bir sezon dileriz.” dedi.

OPSİYON HAKKINDA BİLGİ

Karadeniz temsilcisinin, sezon sonunda opsiyonu kullanması durumunda sarı-lacivertli kulübe 1.2 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği bilgisi edinildi. İrfan Can Eğribayat, Fenerbahçe’ye 2023-24 sezonun başında Göztepe’den transfer edilmişti ve bu transfer için İzmir temsilcisine 1.2 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.