Samsunspor, Kocaelispor’u 1-0 yendi

SAMSUNSPOR, KOCELİSPOR’U DEPLASMANDA YENDİ

Süper Lig’in ikinci haftasında Samsunspor, Kocaelispor’a konuk oldu ve maçı 1-0 kazanarak 2’de 2 yaptı. Bu sonuçla Kocaelispor ise 2’de 0 yaparak henüz puanla tanışamadı. İlk yarıda sıcak anlar yaşandı. 15. dakikada sağ kanattan Ahmet Oğuz’un ortasında Samet Yalçın’ın kafa vuruşu, kalenin direğine çarparak savunma tarafından kornere gönderildi. 21. dakikada Zeki Yavru’nun ceza sahasına yaptığı ortada Dimata’nın kafa vuruşu kaleci Jovanovic tarafından son anda kurtarıldı. 32. dakikada Zeki Yavru’nun taç atışı sonrasında Mouandilmadji’nin şutunu yine kaleci Jovanovic kornere çeldi. 42. dakikada VAR odasından gelen uyarıyla hakem Zorbay Küçük, Holse’ye yaptığı müdahale nedeniyle Samet Yalçın’ı kırmızı kartla dışarı gönderdi. İlk yarı 0-0 sona erdi.

İKİNCİ YARIDA GOL GELDİ

İkinci yarının başlangıcında 53. dakikada sol kanatta Haidara’nın serbest vuruşunda, savunmanın kafasından seken top kalecide kaldı. 60. dakikada ceza sahası sol çizgisinde Ntcham’ın cepheden sert vuruşunu Jovanovic, kornere çeldi. 64. dakikada Emre Kılınç, ceza sahası sağ tarafında rakibini geçerek yaptığı vuruşun kalecide kalması dikkat çekti. Maçın 82. dakikasında, Soner Aydoğdu’nun kullandığı kornerde etkili bir yükseliş gösteren Van Drongelen’in kafa vuruşu, kaleci Jovanovic’e çarparak ağlarla buluştu ve Samsunspor öne geçti: 0-1. 85. dakikada Kocaelispor, beraberlik golüne çok yaklaştı. Petkovic’in ceza sahası önünden kullandığı serbest vuruş, üst direkte patladı. Sonuç olarak maçı Samsunspor 1-0 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.

MAÇTIN DETAYLARI

Karşılaşmanın oynandığı stat Kocaeli’nde yer aldı ve maçın hakemlik görevini Zorbay Küçük ile yardımcıları Mehmet Emin Tuğral ve Seyfettin Ünal üstlendi. Kocaelispor’un kadrosunda Jovanovic, Ahmet Oğuz, Dijksteel, Appindangoye, Haidara, Show, Samet Yalçın, Nonge Boende, Oğulcan Çağlayan, Mendes ve Petkovic yer aldı. Samsunspor ekip ise Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel, Ntcham, Emre Kılınç, Holse, Dimata ve Mouandilmadji’den oluştu. Maçta gol atan isimse 82. dakikada kaleci Jovanovic’in kendi kalesine attığı golle Samsunspor oldu. Kocaelispor’da Samet Yalçın 45. dakikada kırmızı kartla oyundan çıkarıldı. Sarı kart gören isimler ise Kocaelispor’dan Show ve Nonge Boende ile Samsunspor’dan Celil Yüksel ve Makoumbou oldu.