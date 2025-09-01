Samsunspor Taraftarı, Bir Kişi Öldü

SAMSUNSPOR TARAFTARLARINDAN TRAJİK OLAY

Samsunspor taraftarları, Trabzonspor deplasmanına gitmek için yola çıktıklarında, Giresun’da bir restoranda yemek molası vermek durumunda kaldı. Ancak burada başlayan henüz netleşmemiş bir tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşüyor. Olay sonucunda silahlı bir saldırı meydana geliyor ve 1’i ağır olmak üzere 3 taraftarın yaralandığı bilgisi ulaşıyor.

RESMİ AÇIKLAMA VE YASTA

Samsunspor, yaşanan bu olay sonrasında resmi bir açıklama yaparak bir taraftarın hayatını kaybettiğini duyuruyor. Açıklamada, “Samsunspor’umuzu desteklemek amacıyla deplasman yoluna çıkan taraftar grubumuza yapılan saldırıyı derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Yaşanan elim olayda bir taraftarımız hayatını kaybederken, bir taraftarımız da yaralanmıştır. Vefat eden taraftarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyor; yaralı taraftarımıza acil şifalar temenni ediyoruz” diye ifade ediliyor. Samsunspor, menfur saldırının sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyor.