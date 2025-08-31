Samsunspor Taraftarından Olayda Hayat Kaybı

DEPLASMANA GİDEN TARAFTARLAR YEMEK MOLASI VERDİ

Trabzonspor deplasmanına doğru hareket eden Samsunspor taraftarları, Giresun’da bir restoranda mola verdi. Ancak, bu mola esnasında nedeni henüz belirlenmeyen bir tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay sonucunda 1’i ağır olmak üzere toplamda 3 taraftar yaralandı.

TRAFARLARDAN AÇIKLAMA

Olaydan sonra Samsunspor, resmi açıklama yaptı ve bir taraftarın hayatını kaybettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Samsunspor’umuzu desteklemek amacıyla deplasman yoluna çıkan taraftar grubumuza yapılan saldırıyı derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Yaşanan elim olayda bir taraftarımız hayatını kaybederken, bir taraftarımız da yaralanmıştır. Vefat eden taraftarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyor; yaralı taraftarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Bu menfur saldırının sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılmasını bekliyoruz.”