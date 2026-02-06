Samsunspor UEFA Kadrosunu Güncelledi

samsunspor-uefa-kadrosunu-guncelledi

Samsunspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde mücadele etmek üzere UEFA’ya oyuncu listesini sunmuş durumda. Kırmızı-beyazlı ekipte yeni transferler İrfan Can Eğribayat ile Kouadou Jaures Assoumou’nun yanı sıra yaz transfer döneminde takıma katılan Cherif Ndiaye de kadroda yer alıyor.

KADRODAKİ FUTBOLCULAR

Karadeniz temsilcisinin kadrosunda şu oyuncular bulunuyor: Okan Kocuk, Efe Berat Törüz, İrfan Can Eğribayat, Josafat Mendes, Rick van Drongelen, Logi Tomasson, Zeki Yavru, Toni Borevkovic, Soner Gönül, Lubomir Satka, Yunus Emre Çift, Celil Yüksel, Olivier Ntcham, Tahsin Bülbül, Carlo Holse, Franck Atoen, Antoine Makoumbou, Mustafa Karadeniz, Deniz Şeker, Muhammet Talha Akyüz, Afonso Sousa, Marius Mouandilmadji, Emre Kılınç, Cherif Ndiaye, Yusuf Efe Yurtsever, Kouadou Jaures Assoumou, Tanguy Coulibaly ve Ebrıma Ceesay.

