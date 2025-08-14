samsunspor-un-rakibi-panathinaikos-belirlendi

ŞAMPİYONLUK İÇİN SAVAŞ VERİLDİ

Arda Turan’ın teknik direktörlüğünü üstlendiği Shakhtar Donetsk, Yunan temsilcisi Panathinaikos ile UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında karşı karşıya geldi. Miejski Stadyumu’nda gerçekleşen mücadele, normal süresi 0-0 sona ererek uzatmalara taşındı.

PENALTI ATIŞLARI YANINA KAZANILDI

Uzatmalarda da gol sesi çıkmadı ve maç, penaltılara geçildi. Penaltı atışları sonucunda Panathinaikos, rakibine 4-3’lük üstünlük sağlayarak UEFA Avrupa Ligi play-off turuna yükseldi. Shakhtar Donetsk ise yoluna Konferans Ligi’nde devam edecek. Bu karşılaşmada Shakhtar’dan Oleg Ocheretko, 82. dakikada kırmızı kartla ihraç edildi.

ARDA TURAN DA KIRMIZI KART ALDI

Karşılaşmanın 82. dakikasında Arda Turan, itirazları sonucunda kırmızı kart gördü. Turan, maçın geri kalan kısmını tribünden izlemek zorunda kaldı.

SAMSUNSPOR’UN RAKİBİ BELİRLENDİ

Süper Lig’de geçtiğimiz sezonu 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi play-off turunda mücadele etme hakkı kazanan Samsunspor’un rakibi Panathinaikos oldu.