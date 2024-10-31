Sanal Kart Kullanarak Güvenli Alışveriş Yapın

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, kasım ayında Türkiye’de planlanan online alışveriş ve indirim günleri hakkında tüketicilere önemli uyarılarda bulundu. Küçük, e-ticaret kapsamındaki indirim döneminin tüketicilerin bilinçli ve dikkatli olmasını gerektirdiğini belirtti.

ONLINE ALIŞVERİŞTE DİKKAT GEREKENLER

Levent Küçük, e-ticaretin yoğunlaşacağı bu günlerde tüketicilere mağduriyet yaşamamaları için bazı önerilerde bulundu. İlk olarak, sanal kart kullanmayı tavsiye eden Küçük, “Tüketicilerimizden yoğun geçmesini öngördüğümüz bu günlerde mağdur olmamak için çok dikkatli olmalarını istiyoruz” ifadesini kullandı. Sanal kartlar, belirli bir limit ile alışveriş yapmayı sağladığı için güvenli bir seçenek olarak görülüyor.

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ PLANI

Güvenli internet sitelerinden alışveriş yapmanın önemini vurgulayan Küçük, güvenli ödeme sistemlerinin kullanılmasının da kritik olduğunu belirtti. Tüketicilerin kart bilgilerini başkalarıyla paylaşmamaları gerektiğini isteyen Küçük, sahte internet siteleriyle karşılaşmaları durumunda hemen emniyet birimlerine başvurmaları gerektiğini söyledi. “Eğer tüketiciler bir sahte internet sitesi ile karşılaşırsa hemen emniyet birimlerine müracaat edip suç duyurusunda bulunmalı” dedi.

ÖDEME VE İLETİŞİM GÜVENİ

Küçük, ürün alımları sırasında dikkat edilmesi gereken bir diğer noktanın, ürünün alındığı yer ile ödeme yapılan ismin uyumlu olması olduğunu belirtti. EFT ve havale işlemlerinin farklı isimlere yapılmaması gerektiğini söyleyen Küçük, “Satıcı ile paranın gönderildiği kişinin aynı olması gerek, elimizde mutlaka faturamız olmalı” ifadesini kullandı. Ayrıca, sosyal medyadan yapılan alışverişlerde, alıcıların yasal muhataplarının varlığına dikkat etmeleri gerektiğini de vurguladı.

STOK VE KARGO KONTROLÜ

Küçük, bazı işletmelerin yasak olmasına rağmen stokta olmayan ürünleri satışa koyabildiğini belirterek, tüketicilerin satın aldıkları ürünün stok durumu hakkında dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı. Kargo süreçlerinde yaşanabilecek yoğunluk ve gecikmelere karşı, ürün teslim alındığında kargo paketinin kontrol edilmesini önerdi. “Mümkünse ürün teslim edildiğinde kargo paketini kargo elemanıyla birlikte açsınlar, kontrol etsinler” dedi.

Küçük ayrıca, ihtiyaçlara uygun alışveriş yapılması ve alışveriş sitelerinin iyi araştırılması gerektiğini de sözlerine ekleyerek, “Alınacak ürünü birkaç siteden fiyat-ürün bazında karşılaştırmalı” önerisinde bulundu.