Sanatçı Ercan Saatçi Gözaltına Alındı

Ercan Saatçi gözaltına alındı

Ercan Saatçi, Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun ve İsmail Saymaz gibi isimlerin gözaltı kararları sonrasında gözaltına alındı. Ekol TV spikeri, “Şaşkınım” diyerek bu durumu duyurdu. Spiker ayrıca, “Gözaltılarla dolu bir sabaha ulaşmış vaziyetteyiz” şeklinde açıklamada bulundu. Saatçi’nin gözaltına alınma sebebi ise İBB konserleriyle ilgili iddialar üzerine olduğu ifade ediliyor.

Ercan Saatçi’nin biyografisi

ERCAN SAATÇİ’NİN HAYATI

Ercan Saatçi, 13 Mart 1968 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. İlkokul eğitimini Üsküdar Zeynep Kamil İlkokulu’nda tamamladı ve bu süreçte mandolin, akordeon ve Türk halk oyunları dersleri aldı. Ortaokul ve liseyi Haydarpaşa Lisesi’nde geçiren Saatçi, burada Sabri Süha Ansen’den keman dersleri aldı ve okulun müzik grubunu kurarak liselerarası müzik yarışmalarına katıldı.

MÜZİK KARİYERİ VE REKABET

1985 yılında Ercan-Yavuz-Vahe adında bir müzik grubu kurarak çeşitli müzik yarışmalarında ödüller kazanmayı başardı. 1988 yılında, lise arkadaşı Yavuz Çetin ile birlikte besteledikleri “I Will Cry” şarkısıyla Hey Dergisi’nin müzik yarışmasını kazandı. Aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı’nın Kontrbas Bölümü’ne kabul edilerek, TRT Eurovision finallerine katılma hakkını elde etti.

Saatçi, TRT Altın Anten Genç Besteciler Yarışması’nda 1990 yılında üçüncülük elde etti. Aynı yıl içinde İzel-Çelik-Ercan grubunu kurdu ve Grup Vitamin ile iki albüm çıkardı. Müzik kariyeri boyunca dört kez Hürriyet Altın Kelebek, iki kez de Hey Dergisi ödülü kazanarak dikkat çekti. Ayrıca, birçok TV ve radyoda “Yılın Şarkısı”, “Yılın Şarkı Sözü” ve “Yılın Grubu” gibi ödüllerle onurlandırıldı.

TELEVİZYON KARIYERİ

Ercan Saatçi, televizyon dünyasında da aktif olarak yer aldı. 2003-2004 yıllarında Popstar ve Türkstar gibi yarışmalarda jüri üyeliği yaptı. 2006 yılında Star Avı ve 2008 yılında Alaturka Solist yarışmalarında da jüri olarak yer aldı. 2007 yılında General Mobile ile anlaşarak firmanın zil seslerini besteledi.

ÖZEL YAŞAMI

Ercan Saatçi, Gülümsün Özkök ile evliliğini 14 Ekim 2009’da sonlandırdı ve iki çocuk babasıdır. 2020 yılında Kanal D’de yayınlanan Çok Akustik adlı programın sunuculuğunu üstlendi. Program, daha sonra YouTube’a taşınarak 2022-2023 yıllarında evinde ünlü konuklarla birlikte şarkılar seslendirmeye devam etti.