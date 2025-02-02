Sanatçılar Maliye Denetimi İle Karşı Karşıya

KAYIT DIŞI DENETİMLERDE YENİ TESPİTLER

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığı, kayıt dışı ekonomi ile mücadele amacıyla, sanatçılar ve ajansları üzerinde detaylı inceleme yapıyor. İlk aşamada, 150 kişinin gelirleri ve beyanları arasında uyumsuzluk tespit edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Amacımız, sektör ve meslek ayırt etmeden çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır. Vergi gelirlerinde sağlanan iyileşmeyi vatandaşlarımızın refahı ve ülkemizin istikrarı için verimli alanlara yönlendireceğiz” şeklinde açıklama yaptı.

DENETİMLER ARTIYOR

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında gelir beyanları üzerindeki denetimler hız kazanıyor. VDK, çeşitli sektör ve mesleklerdeki denetimlere devam ederken, bu sefer odak noktasını oyuncular, ses sanatçıları ve bu sanatçıların ajansları oluşturuyor. Yapılan analizler sonucunda, yüksek gelir grubunda olması beklenen sanatçıların gelir beyanlarının düşüklüğü gözlemlendi. Denetimler, sanatçıların vergi beyanları, banka hesap hareketleri, dijital platformlardaki faaliyetleri ve reklam gelirleri gibi birçok kalemi kapsıyor. Ayrıca, bu süreçte Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma (RADAR) Sistemi kullanılarak, sanatçıların gelirlerini düşürmek amacıyla yakınları ve menajerleri aracılığıyla tahsilat yapma gibi eylemleri “riskli” olarak değerlendirildi.

BÜYÜK TUTARLAR KAYIT DIŞI

Analizlerin sonuçları, ilk olarak yaklaşık 150 sanatçı ve ajansın “riskli” bulunduğunu gösteriyor. Özellikle bir sanatçının, yalnızca bir yıl içinde 100 milyon liradan fazla kazancını beyan dışı bıraktığı saptandı. İlk aşamada tespit edilen bu sanatçılar, vergi müfettişleri tarafından gelirleri ve beyanları arasındaki farklılıkları açıklamaları için davet edilecek. Ayrıca, 2024 yılına ilişkin gelir veya kurumlar vergisi beyanları da incelenecek. RADAR Sistemi üzerinden tespit edilen beyan edilen gelir ile harcamalar arasındaki uyumsuzluklar da detaylı şekilde araştırılacak.

VERGİ UYUMU ÖNEMLİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi adaletinin sağlanmasının önceliklerinden biri olduğunu aktardı. “Amacımız, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır” diyen Şimşek, vergi gelirlerindeki iyileşmenin vatandaşların refahı ve ülke istikrarı için önemli olduğunu belirtti. Denetimlerin cezalandırıcı değil, vergi uyumunu artırmaya yönelik olduğunu ifade eden Şimşek, “Kayıt dışılık ile mücadelemiz sürecek. Bu kapsamda yüksek gelir elde eden mükelleflerin gelir beyanlarını doğru ve eksiksiz şekilde yapması önem taşıyor” şeklinde konuştu.