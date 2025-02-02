Sanatçılar Vergi İncelemesine Tabi Tutuluyor

KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK), kayıt dışı ekonomiyle mücadele çerçevesinde oyuncular ve ses sanatçıları ile bu sanatçıların ajanslarını denetlemeye başladı. İlk aşamada gerçekleştirilen denetimlerde, 150 kişinin gelirleri ve beyanlarında uyumsuzluk tespit ediliyor. Bakanlıktan gelen bilgilere göre VDK, kayıt dışı ekonomiyle mücadelesini genişleterek birçok sektörü ve mesleği incelemeye alıyor. Bu kapsamda, sanatçılar ve ajansları hakkında özel bir çalışma yürütülüyor. Analizler sonucunda, yüksek gelir grubunda yer alması beklenen sanatçıların ve ajansların gelir beyanlarının düşük olduğu belirleniyor.

DETAYLI GELİR ANALİZLERİ YAPILIYOR

Sanatçılar ve ajanslarının vergi beyannameleri, banka hesap hareketleri, dijital platformlardaki faaliyetleri ve reklam gelirleri gibi birçok gelir kaynağı detaylı bir şekilde inceleniyor. RADAR Sistemi’ne takılan sanatçılar, gelirlerini düşük göstermek için farklı kanallar üzerinden tahsilat yapıyor. Bu durum, banka hesapları ile beyannameleri arasındaki uyumsuzluk nedeniyle “riskli” olarak değerlendiriliyor. İlk inceleme süreçlerinde, yaklaşık 150 sanatçının gelir ve beyanları arasında tutarsızlıklar bulunuyor. Bunlar arasında, yalnızca bir yıl içerisinde 100 milyon TL’nin üzerinde gelir beyan etmeyen bir sanatçı da yer alıyor. Vergi müfettişleri şimdi, bu sanatçı ve ajansları gelirleri arasındaki farklılıkları açıklamaya çağırıyor.

BİLGİLERDEN BAKAN ŞİMŞEK’İN GÖRÜŞLERİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu konu hakkında açıklamalarda bulundu. Vergi adaletinin, öncelikler arasında önemli bir konu olduğunu söyleyen Şimşek, “Amacımız, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır. Vergi gelirlerindeki iyileşmeyi vatandaşlarımızın refahı ve ülkemizin istikrarı için verimli alanlara yönlendireceğiz” ifadelerini kullandı. Bakan Şimşek, denetimlerin cezalandırıcı değil, vergi uyumunu artırıcı bir yaklaşımla gerçekleştirildiğinin altını çizerken, “Kayıt dışılıkla mücadelemiz her alanda sürecek. Bu kapsamda yüksek gelir elde eden mükelleflerin gelir beyanlarını doğru ve eksiksiz bir şekilde yapması önem taşıyor” dedi.