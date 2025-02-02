Sanatçılara Vergi İncelemesi Başlatıldı! 150 Kişi Listede

KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK), kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacıyla oyuncu ve ses sanatçıları ile bu sanatçıların ajanslarını incelemeye alıyor. İlk denetim aşamasında yapılan incelemelerde 150 kişinin gelir ve beyanlarında uyumsuzluklar tespit edildi. Bakanlık kaynaklarına göre, VDK, denetimlerini genişleterek birçok sektörü ve mesleği kapsayan bir çalışma başlattı. Bu çalışma kapsamında, yüksek gelir grubunda olması beklenen sanatçılar ve ajanslarının gelir beyanlarının düşük olduğu belirlendi.

DETAYLI GELİR ANALİZLERİ YAPILIYOR

Sanatçılar ve ajanslarının vergi beyanları, banka hesap hareketleri, dijital platformlardaki faaliyetleri ve reklam gelirleri gibi gelir kaynakları detaylı şekilde inceleniyor. RADAR Sistemi’ne takılan sanatçılar, gelirlerini düşük göstermek amacıyla farklı kanallar aracılığıyla tahsilat yapıyor ve banka hesaplarında ile beyanlardaki uyumsuzluklar nedeniyle “riskli” olarak değerlendiriliyor. Yapılan ilk incelemeler sonucunda, yaklaşık 150 sanatçının gelir ve beyanları arasında tutarsızlıklar ortaya çıktı. Bu sanatçılardan biri, sadece bir yılda 100 milyon TL’nin üzerinde gelir beyan etmeyerek kayıtdışı bıraktı. Şu anda vergi müfettişleri, bu sanatçı ve ajansları, gelirleri arasındaki farklılıkları açıklamaya çağıracak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya dair açıklamada bulundu. Vergi adaletinin sağlanmasının temel öncelikleri arasında yer aldığını belirten Şimşek, “Amacımız, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır. Vergi gelirlerinde sağlanan iyileşmeyi vatandaşlarımızın refahı ve ülkemizin istikrarı için verimli alanlara yönlendireceğiz” dedi. Şimşek, denetimlerin cezalandırıcı değil, vergi uyumunu artırıcı bir yaklaşımla yürütüldüğünü vurguladı. Ayrıca, “Kayıt dışılıkla mücadelemiz her alanda sürecek. Bu kapsamda yüksek gelir elde eden mükelleflerin gelir beyanlarını doğru ve eksiksiz bir şekilde yapması önem taşıyor” ifadelerini kullandı.