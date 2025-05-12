Sanayi Sektöründe Çelik Yapı Dönemi

DEPREME HAZIRLIK ÖNEMİ

Ankara’da faaliyet gösteren OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, sanayi bölgelerinin depreme hazırlıklı olmasının bir gereklilik olduğunu vurguluyor. Aydın, yaptığı açıklamada, “Kolon, kiriş ve çatıların çelik yapılarla oluşturulması gerekiyor, biz sanayi yapılarında çeliğin daha fazla kullanılarak sorunlara çözüm üretilebileceğine inanıyoruz.” şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan “2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi” doğrultusunda, depremler nedeniyle afet riski yüksek bölgelerde altyapı yatırımlarının artırılması öncelikli hale geliyor.

GÜVENLİ SANAYİ BÖLGELERİ

Bu çerçevede, depreme karşı riskli bölgelerdeki sanayi alanları güvenli bölgelere taşınacak. Yeni sanayi bölgeleri, afetlere dayanıklı altyapı standartlarına uygun bir şekilde tasarlanacak. Mevcut bölgelerde ise yapısal dayanıklılığın artırılmasına yönelik güçlendirme çalışmaları yapılacak.

ÇELİK MALZEMESİNİN AVANTAJLARI

OSTİM OSB Başkanı Orhan Aydın, Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu ve sanayinin bu afete hazır olması gerektiğini belirtiyor. Aydın, “Bu kapsamda sanayi bölgelerinin mevcut yapılarının gözden geçirilmesi önem taşıyor. Kolon, kiriş ve çatıların çelik yapılarla oluşturulması gerekiyor, biz sanayi yapılarında çeliğin daha fazla kullanılarak sorunlara çözüm üretilebileceğine inanıyoruz. Çeliğin pahalı olduğu düşünülüyor ancak bu malzeme daha ekonomik, sağlam ve sürdürülebilir. Çelik, beton gibi kaldırıp atabileceğiniz bir şey değil.” diyerek çeliğin sağlayacağı avantajları dile getiriyor.