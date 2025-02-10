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Ekonomi

Sanayi Üretimi Aralık Ayında Yükseldi

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2024 YILI SANAYİ SEKTÖRÜNDEKİ ARTİŞLER

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamada, sanayinin farklı alt sektörlerinin 2024 yılının Aralık ayındaki performansı değerlendiriliyor. Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre %1,8’lik bir artış gösteriyor. İmalat sanayi sektöründeki büyüme ise %6,8 olabiliyor. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ile dağıtımı sektöründe ise endeks %11,4 oranında bir artış sergiliyor.

AYLIK DEĞERLENDİRME

2024 yılı Aralık ayında sanayi üretimindeki aylık artış da dikkat çekiyor. Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, bir önceki aya göre %2,2 artıyor. İmalat sanayi sektörü endeksi %5,6 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ile dağıtımı sektörü endeksi de %0,4 oranında bir artış sağlıyor. Bu veriler, sanayi üretimindeki olumlu bir gelişmeyi gözler önüne seriyor.

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