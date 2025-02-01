Sanayide Ara Eleman Sıkıntısı Büyüyor

SANAYİ SİTESİ ESNAFI ELEMAN BULAMAMAKTAN YAKINIYOR

Sakarya’nın Karasu ilçesindeki sanayi sitesi esnafı, sektörde eleman sıkıntısı çekmekte ve çırak yetişmemesinden şikayet ediyor. Esnaf bu durumun sektörde gelecekte sorun yaratabileceğine dikkat çekiyor. Bir esnaf, “Çırak bize geldiğinde 18 yaşını doldurmuş oluyor, söz geçiremiyoruz. Gençler kolay para kazanma yolunu arıyor” şeklinde ifade ediyor. Son yıllarda, sanayiciler ve esnaflar çırak ve eleman bulmakta zorluk yaşamakta. Eleman yokluğu nedeniyle işlerde zaman zaman aksamalar gerçekleşiyor. Çırak bulamayan esnaf ise gelecekte ustaların yetişmemesinden endişeli.

GELECEK ENDİŞESİ

Karasu Karma Sanayi Sitesi esnafı, araç bakım ve onarım işlerinin gelecekte yapılamayacağı endişesini taşıyor. Esnaf Cihan Yaşar, “Bizim zamanımızda 4+4+4 eğitim sistemi yoktu. İlkokul 5’ten sonra isteyen okur, isteyen çalışmaya giderdi. Şimdi çocuklar bize geldiğinde 18 yaşında oluyor. O çocuğa da laf geçiremiyorsun, laf dinlemiyor. Gençler bu dönemde çabuk para bulmanın peşinde. Bu yüzden eleman bulamıyoruz” diyor. Bilinçsiz şekilde çırak arayan gençlerin sadece para odaklı olduğunu belirtiyor.

SANAYİDE ÇIRAĞA İHTİYAÇ VAR

Diğer bir sanayi esnafı Salih Haldız da gençlerin masa başı işlere yöneldiğini ve temizlik aradığını belirtiyor. “Temiz giyinip, az mesai yapmak istiyorlar. Sanayi öyle değil tabi. Çıraktan yana mağdur durumdayız. Çırak yetişmiyor. Bu yüzden gelecekte bu arabaların tamiri de sorun olacak, insan kaynağı yetişmiyor” şeklinde konuşuyor. Ayrıca, Anadolu lisesinden ayrılıp Mesleki Eğitim Merkezi’nde çıraklık yapan Metehan Çatalbaş ise sanayiye geçme kararı aldığını ve “Çıraklara ihtiyaç var. Yaşıtlarıma tavsiyem sevdikleri işin peşinden gitsin” diyor.

EĞİTİM İHTİYACI ÖNE ÇIKIYOR

Uzun bir süredir sanayilerde çırak ve usta yetişmemesine vurgu yapan Karasu Karma Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mehmet Çatalbaş, mesleki eğitim merkezlerinin çıraklık okullarına ciddi anlamda önem verilmesi gerektiğini belirtiyor. “Sanayi sitesi kooperatifi binamızın üst katını Milli Eğitim’e tahsis ettik ve çırak yetişmesini sağladık. 470 çırak öğrenci eğitim görüyor. Fakat bu bina yetmiyor. Bölgede merkezi binaya ihtiyaç var” ifadelerini kullanıyor. Ayrıca bölgede Milli Eğitim’e tahsis edilmiş 12 bin metrekare arazi bulunduğunu ve buraya bir okul yapılmasını istediklerini belirtmektedir.