Sancaktepe’de Ali Asaf İçin Toplandılar

DAYANIŞMA ÖRNEĞİ

Sancaktepe’de bugün, toplumsal dayanışmanın sıcak bir örneği gerçekleşti. Kanseri yenmeyi başaran küçük Ali Asaf, herkesi sevindirerek gözyaşlarına boğdu. Küçük çocuğun tek bir isteği vardı: “Balon uçurmak.” Babası sosyal medyada yaptığı çağrıyla insanların yüreklerine dokundu: “Arkadaşlar, bizim fazla çevremiz yok. Oğlum kanseri yendi, balon uçurmak istiyor. Gelir misiniz?” Bu duygu dolu davet, Sancaktepe Belediyesi önünde binlerce kişinin buluşmasına vesile oldu.

DUYGUSAL ANLAR YARATTI

Babanın yaptığı duygusal çağrı, sosyal medyada hızla yayıldı ve bugünde binlerce insan Ali Asaf için harekete geçti. Araba konvoyları oluşturuldu ve vatandaşlar belediye meydanında bir araya geldi. Saat 14.00’te, Ali Asaf için binlerce balon gökyüzüne salındı.