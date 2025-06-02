Sancaktepe’de Araçtan Hakaret İle Çıkıldı

TRAFİK KAZASI KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI

İstanbul’un Sancaktepe ilçesi, Samandıra Bağlantı Yolu’nda 1 Haziran 2025 tarihinde meydana gelen trafik kazası, yaşanan korku dolu anlar ve sonrasında gelen tepkilerle dikkat çekti. Kontrolden çıkan bir otomobilin takla atması sonucu, araç üzerinden yaralanan yolcular, kendilerini kurtarmaya çalışan bir vatandaşa hakaret etti. Olay, bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası ile kaydedildi.

KAZA NASIL MEYDANA GELDİ?

Kaza, Sancaktepe Samandıra Bağlantı Yolu’nda gerçekleşti. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halindeki otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak takla attı. Olayı gören diğer sürücüler, hemen araçta sıkışan yaralılara yardım etmek için harekete geçti. Bir kişi, camı kırarak araç içinde sıkışmış olanları kurtarmak istedi fakat yaralılar, bu vatandaşa hakaret etti.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Takla atan araçta sıkışan yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Bu kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldı ve kazanın detayları gün yüzüne çıkmaya başladı.