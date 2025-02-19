Sancaktepe’de Kar Yağışıyla Eğlenen Çocuklar

İSTANBUL BEYAZA BÜRÜNDÜ

İstanbul’da etkisini gösteren kar yağışı şehri beyaza dönüştürdü. Sancaktepe’de okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar ve aileleri dışarı çıkarak kartopu oynadı. Bazı çocukların, tepsi ve poşetle kayarak karın keyfini çıkardığı gözlemlendi.

UZUN ZAMANDIR BEKLENİYORDU

Kar yağışını fırsat bilerek çocuklarla dışarı çıkan Melike Görgülü, “Uzun zamandır karı bekliyorduk. Nihayet geldi. Çocuklarla çıktık. Kartopu oynuyoruz, eğleniyoruz” diye belirtti.

ÖDEV OLMADIĞINDA DAHA IYI OLURDU

Karın keyfini çıkaran 11 yaşındaki Kübra Kunduz, “Çok eğleniyoruz. İyi ki Sancaktepe’ye kar yağdı. Arkadaşlarımızla eğleniyoruz. Okullar tatil oldu. Ödev de olmasa daha iyi olurdu” şeklinde konuştu.