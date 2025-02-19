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Sancaktepe’de Karla Eğlenen Çocuklar

sancaktepe-de-karla-eglenen-cocuklar

İSTANBUL KARLA KAPLANDI

İstanbul’da etkili olan kar yağışı, şehri beyaz bir örtüyle kapladı. Sancaktepe’de okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar ve aileleri, dışarıda kartopu oynayarak bu anın tadını çıkardı. Bazı çocukların tepsi ve poşetle kayarak karın eğlenceli yanlarını değerlendirdiği gözlemlendi.

KAR YAĞIŞINI BEKLİYORDUK

Kar yağışını değerlendiren Melike Görgülü, “Uzun zamandır karı bekliyorduk. Nihayet geldi. Çocuklarla çıktık. Kartopu oynuyoruz, eğleniyoruz” ifadelerini kullandı.

ÖDEVLER HAKKINDA DÜŞÜNCELER

Karın keyfini süren 11 yaşındaki Kübra Kunduz, “Çok eğleniyoruz. İyi ki Sancaktepe’ye kar yağdı. Arkadaşlarımızla eğleniyoruz. Okullar tatil oldu. Ödev de olmasa daha iyi olurdu” dedi.

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