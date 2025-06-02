Sancaktepe’de Takla Atan Araç Tepkisi

TRAFFIC ACCIDENT IN SANCAKTEPE ON JUNE 1, 2025

İstanbul Sancaktepe’de, 1 Haziran 2025’te Samandıra Bağlantı Yolu’nda yaşanan bir trafik kazası, korku dolu anlar ve ardından gelen skandal tepkilerle gündeme geldi. Kontrolden çıkan bir otomobil, takla atarken yaralanan yolcular, kendilerini kurtarmaya çalışan bir vatandaşa hakaret etti. Olay, bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına anbean kaydedildi.

ACCIDENT DETAILS AND INITIAL RESPONSE

Söz konusu kaza, Sancaktepe Samandıra Bağlantı Yolu’nda meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki otomobilin sürücüsü direksiyon kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki bariyerlere çarparak takla attı. Olayı gören diğer sürücüler hemen müdahale ederek araçta sıkışan yaralılara yardım etmeye çalıştı. Bir kişi, camı kırarak içerdeki yaralıları çıkarmak için çaba sarf etti. Ancak araç içindeki yaralılar, camı kırmaya çalışan vatandaşa saldırdı.

AFTERMATH OF THE INCIDENT

Takla atan araçta sıkışan yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından ilgili mercilerde olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaza, hem yaşanan trajik anları hem de yaralıların tepkileriyle dikkat çekti.