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Sancaktepe’deki Kampanyada İzdiham Yaşandı

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SANCaktepe’DE İZDİHAM YARATAN ALIŞVERİŞ

Sancaktepe’deki bir mağazada gerçekleştirilen ‘Ne alırsan 100 lira’ kampanyası büyük bir kalabalığa neden oldu. Bu kampanyayı öğrenen vatandaşlar, mağazaya akın ederek alışveriş yapma konusunda adeta yarışa girdi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

UZUN KUYRUKLAR VE TELAŞLI ALIŞVERİŞ

Sancaktepe’deki mağazada başlatılan bu kampanya, indirimli ürünlerden faydalanmak isteyen birçok kişinin oluşan uzun kuyruklar oluşturmasına yol açtı. Mağaza açıldığında kalabalık içeriye doğru hızla hareket etti. Alışveriş heyecanıyla birbirlerini iten vatandaşlar arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı. Oluşan yoğun kalabalık, bir vatandaşın cep telefonu kaydına geçti. Görüntülerde, alışveriş yapanların birbirlerini iterek ürün almak için çabaladığı ve mağaza görevlilerinin, “Yavaş yavaş, adamı ezdiniz” diyerek uyarılarda bulunduğu duyuluyor.

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