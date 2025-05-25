Sandığa Değil, Son Nefese Kadar

ERDOĞAN’IN KONUŞMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen “Her Mahallesiyle İstanbul Programı”nda önemli açıklamalar yaptı.

BİZİM OLMAZSA OLMAZIMIZ VEFADIR

Erdoğan, “14 Ağustos 2001’den beri AK Parti adıyla siyaset tarihinde olan bir hareketiz. Öncesinde de davamız ve ideallerimiz için mücadele ettik, ter döktük, bedel ödedik. Vefayı, kardeşlik ve yoldaşlık hukukunu hiçbir zaman ihmal etmeyeceğiz asla ve asla geri plana itmeyeceğiz. Biz sandığa kadar değil son nefese kadar yol ve kader arkadaşlığı yapan bir kadroyuz.” ifadeleriyle sürdürülen çalışmalara vurgu yaptı.

Ayrıca, “Biz bir gönül hareketiyiz, kalbi millet ve memleket sevdasıyla çarpan adanmış bir kadroyuz. Gözünü ve yönünü ülkemize çevirmiş yüz milyonlarca mazlumun ve mağdurun da umuduyuz. Bizim yol arkadaşımız elitler değildir, Allah’tan ve devletten başka kimsesi olmayanlardır.” diyerek, partinin misyonunu öne çıkardı.