Sanık Salim Güran İçin İstinaf Başvurusu Yapıldı

SANIK SALİM GÜRAN İÇİN İSTİNAF DİLEKÇESİ

Sanık Salim Güran’ın avukatlarından Onur Akdağ, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesine iletilmek üzere, yargılamanın sürdüğü 8. Ağır Ceza Mahkemesine istinaf dilekçesi sundu. Dilekçede, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yürütülen davanın 28 Aralık 2024’teki karar duruşmasında “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan Güran’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiği, ayrıca Narin Güran’ın cansız bedenini dereye sakladığını kabul eden komşusu Nevzat Bahtiyar’ın “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı hatırlatıldı.

DİLEKÇEDEKİ TALEPLER

Dilekçenin sonuç ve talep kısmında, ilgili yargılama süreçlerine dair çeşitli ifadelere yer verildi. Bu süreçlerin adli açıdan titizlikle ele alınmasının gerekliliğine vurgu yapılarak, adil bir yargılama sürecinin sağlanması gerektiği ifade edildi. İstinaf dilekçesinin kabul edilmesi talep edildi ve gereken konuların göz önünde bulundurulması, hakkaniyete uygun bir sonucun çıkması için önem arz ettiği dile getirildi.