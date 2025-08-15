Şanlıurfa’da 30 yaşındaki Sinan Ölü

OLAYIN KAYNAĞI

Şanlıurfa’da 30 yaşındaki Sinan Ejder’in evinden gelen silah seslerini duyan komşuları, hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildiriyor. İhbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendiriliyor.

EŞİYLE BİRLİKTE HAYATINI KAYBETTİ

Eve giren ekipler, Sinan ve 27 yaşındaki eşi Kadriye Ejder’i yerde hareketsiz buluyor. Yapılan kontrolde çiftin yaşamını yitirdiği tespit ediliyor.

5 YAŞINDA ÇOCUK GİZEMİ

Ekiplerin yaptığı araştırmalar sonucu çiftin 5 yaşındaki kızları Dicle’nin evde olmadığı anlaşılıyor. Dicle’yi bulmak amacıyla arama çalışmaları hemen başlatılıyor.

CENAZE İŞLEMLERİ

Olayı öğrenen çiftin yakınları, evin önünde gözyaşı döküyor. Çiftin cenazeleri, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılıyor.