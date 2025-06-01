Şanlıurfa’da Araç Devrildi, Yaralılar Hastaneye!

KAZA YERİNDE BİR ARACIN KONTROLÜ KAYBEDİLDİ

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi ile Halfeti ilçeleri arasında bulunan karayolunun 13’üncü kilometresinde, Kübra G. tarafından kullanılan hafif ticari araç kontrolden çıktı. Araç şarampole devrilerek takla attı. Kazada sürücü ile 2’si kadın, 3’ü çocuk olmak üzere toplamda 6 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

GEZİ AMAÇLI GİDİYORLARDI

Kazaya karışanların, gezmek üzere Şanlıurfa’nın tarihi ve turistik yeri olan Halfeti’ye doğru yola çıktığı bilgisi alındı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kaza ile ilgili olarak emniyet güçleri tarafından inceleme ve soruşturma süreci devam ediyor.