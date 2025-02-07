Şanlıurfa’da Bulunan Ceset ile İlgili Tutuklama

ŞANLIURFA’DA CESEDİ BULUNAN GENCİN AİLESİNDEN İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, tarlada yarı gömülü olarak bulunan parçalanmış haldeki cesediyle gündeme gelen Kadir Tabazığ’ın (26) ölümüne dair yapılan soruşturmada, 11 kişi gözaltına alındı. Babası ve amcası tutuklandı. Çiftçilik yapan Kadir Tabazığ, 12 Ocak gecesi Kurudere Mahallesi’ndeki evinden çıkıp geri dönmedi. Ailesi, üç çocuk babası Tabazığ için kayıp başvurusunda bulundu ancak yapılan tüm aramalara rağmen kendisinden haber alınamadı.

MAHALLEDEKİ BİR TARLADA BULUNDU

Kadir Tabazığ, 27 Ocak günü Kepezli Mahallesi’ndeki bir tarlada, mahallelinin dikkatini çeken köpeklerin toplandığı noktada yarı gömülü olarak ve vücudu kısmen parçalanmış bir şekilde bulundu. Otopsi sonucunda Tabazığ’ın tabancayla başından vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Cenazesi işlemlerinin ardından defin edilmek üzere toprağa verildi. Olayın ardından jandarma, soruşturma başlatarak 11 kişiyi gözaltına aldı.

SÜREÇ VE TUTUKLAMALAR

Gözaltındaki şüphelilerin jandarma işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilmişti. Yapılan yargılama sonucunda Kadir Tabazığ’ın babası İbrahim Tabazığ ve amcası Ali Tabazığ tutuklandı, diğer gözaltındaki kişiler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayın detaylarıyla ilgili soruşturma devam ediyor.