Umman Açıklarında Petrol Tankerine Saldırı Gerçekleşti

Umman Deniz Güvenliği Merkezi, gemideki toplam 20 mürettebatın başarılı bir şekilde tahliye edildiğini duyurdu. Yaralanan mürettebat üyeleri tedavi altına alınırken, 15 kişinin Hindistan, 5 kişinin ise İran vatandaşı olduğu kaydedildi.

İRAN SALDIRISIYLA BAĞLANTILI

Olay, İran’ın ABD ve İsrail saldırılarına karşı bir misilleme olarak gerçekleştiği ifade ediliyor. Sabah saatlerinde Doha ve Dubai bölgelerinde patlama sesleri duyulmuş, hava savunma sistemleri devreye girmişti.

ABD VE İSRAİL’İN İRAN’A YÖNELİK OPERASYONU

28 Şubat’ta ABD ve İsrail, İran’a karşı askeri bir operasyon başlatmıştı. İran, başta İsrail ve ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn olmak üzere çeşitli hanelerine saldırılar düzenleyerek yanıt verdi. İran Kızılayı, bu saldırılarda 201 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 747 kişinin yaralandığını bildirdi. Operasyonlar sırasında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in de aralarında bulunduğu birçok üst düzey yetkilinin hayatını kaybettiği öğrenildi.