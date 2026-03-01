Umman Açıklarında Petrol Tankerine Saldırı Gerçekleşti

umman-aciklarinda-petrol-tankerine-saldiri-gerceklesti

Umman Deniz Güvenliği Merkezi, gemideki toplam 20 mürettebatın başarılı bir şekilde tahliye edildiğini duyurdu. Yaralanan mürettebat üyeleri tedavi altına alınırken, 15 kişinin Hindistan, 5 kişinin ise İran vatandaşı olduğu kaydedildi.

İRAN SALDIRISIYLA BAĞLANTILI

Olay, İran’ın ABD ve İsrail saldırılarına karşı bir misilleme olarak gerçekleştiği ifade ediliyor. Sabah saatlerinde Doha ve Dubai bölgelerinde patlama sesleri duyulmuş, hava savunma sistemleri devreye girmişti.

ABD VE İSRAİL’İN İRAN’A YÖNELİK OPERASYONU

28 Şubat’ta ABD ve İsrail, İran’a karşı askeri bir operasyon başlatmıştı. İran, başta İsrail ve ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn olmak üzere çeşitli hanelerine saldırılar düzenleyerek yanıt verdi. İran Kızılayı, bu saldırılarda 201 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 747 kişinin yaralandığını bildirdi. Operasyonlar sırasında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in de aralarında bulunduğu birçok üst düzey yetkilinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan ve İranlı Mevkidaşı Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi yaparak her iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdi.
Gündem

Hürmüz Boğazı’nda Türk Gemilerine Önemli Uyarı

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının ardından, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Türk bayraklı gemilere bölgedeki seyir duyurularını izleme konusunda uyarıda bulundu.
Gündem

İran 137 Füze ve 209 İHA ile BAE’yi Hedef Aldı

Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı, ülke sınırlarına yönelik gerçekleştirilen İran kaynaklı saldırıda 137 füze ve 209 insansız hava aracının fırlatıldığını duyurdu.
Gündem

İran’dan ABD-İsrail Saldırılarına Tepki: Üst Düzey İsim Kaybı

İran Polis Komutanlığı İstihbarat Teşkilatı Başkanı Tümgeneral Gulamrıza Rızaiyan, ABD ve İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybetti.
Gündem

Şanlıurfa’da Eğitimde Devamsızlığa Yoğun Mücadele

Okula gönderilmeyen çocuklar nedeniyle 1357 veliye idari para cezası verildi. Uyarılar dikkate alınmadı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.