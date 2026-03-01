Erdoğan Suudi Arabistan’a Saldırılar Hakkında Değerlendirme Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sırasında Suudi Arabistan’a yapılan saldırılardan ötürü geçmiş olsun dileklerini ileterek, mevcut durumu değerlendirdi. Erdoğan, gerekli önlemler alınmazsa çatışmaların bölgesel ve küresel güvenlik üzerinde ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda endişelerini dile getirdi. Ayrıca, Türkiye ile Suudi Arabistan’ın sürtüşmelerin diyalog ile çözümü için önemli çaba harcadığını, diplomasiye fırsat verilmesinin en mantıklı yol olduğunu vurguladı.
FLAŞ FLAŞ FLAŞ
Gündem
İran’da Hamaney’in Yerine Aday Belli Oldu
İran'da Ayetullah Ali Hamaney'in vefatının ardından Ayetullah Ali Rıza Arafi, geçici dini lider olarak atanmış durumda.
Gündem
MotoGP 2026 Sezonu Tayland Grand Prix’si Sonuçları Açıklandı
Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 2026 sezonunun açılış yarışı olan Tayland Grand Prix'sini 17. sırada tamamladı.
Gündem
İsrail, Tahran’a Saldırı Görüntülerini Kamuoyuna Sundukları
İran ordusu, ABD ve İsrail'i hedef alan yeni saldırılar başlattığını duyurdu. Bu açıklamanın ardından Tahran'da ardı ardına patlamalar yaşandı.
Gündem
Göztepe’den Shakhtar Donetsk’e Dayanışma Mesajı
Göztepe taraftarı, Eyüpspor karşılaşmasında açtığı pankartla Arda Turan ve Shakhtar Donetsk'i İzmir'e davet etti. Arda Turan, destek için sosyal medya üzerinden teşekkür etti.
Gündem
Eskişehir’de Kampanya Nedeniyle Kalabalık Oluştu
Bir beyaz eşya ve elektronik mağazası düzenlediği kampanya ile büyük ilgi gördü; indirimli ürün almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.