Erdoğan Suudi Arabistan’a Saldırılar Hakkında Değerlendirme Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sırasında Suudi Arabistan’a yapılan saldırılardan ötürü geçmiş olsun dileklerini ileterek, mevcut durumu değerlendirdi. Erdoğan, gerekli önlemler alınmazsa çatışmaların bölgesel ve küresel güvenlik üzerinde ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda endişelerini dile getirdi. Ayrıca, Türkiye ile Suudi Arabistan’ın sürtüşmelerin diyalog ile çözümü için önemli çaba harcadığını, diplomasiye fırsat verilmesinin en mantıklı yol olduğunu vurguladı.