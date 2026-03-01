Van’da Kapanan 355 Yol Yeniden Ulaşıma Açıldı

van-da-kapanan-355-yol-yeniden-ulasima-acildi

Van genelinde etkili kar yağışı, kırsal alanlarda ulaşımda aksamalara yol açtı. İl Özel İdaresi, kapanan yolların açılması için durmaksızın çalışmalarını sürdürüyor.

KAPALI YOLLAR

Kapanan toplam 35 yolun ilçelere göre dağılımı şu şekilde belirlendi: Bahçesaray’da 8 yol, Başkale’de 3 yol, Çatak’ta 3 yol, Gevaş’ta 6 yol, Gürpınar’da 10 yol, Saray’da 3 yol ve Tuşba’da 2 yol bulunuyor.

EKİPLER GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR

Ekipler, hala kapalı olan yolların en kısa sürede ulaşıma açılması amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Van İl Özel İdaresi’ne bağlı yetkililer, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde güvenli ulaşım sağlamak adına ekiplerin 7 gün 24 saat sahada olduğunu aktardı.

