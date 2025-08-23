Şanlıurfa’da Elektrik Davasında Yargıtay Müdahalesi

DAVACI MUSTAFA ARSLANTATAR’IN HUKUKİ SÜRECİ

Şanlıurfa’da davacı olan Mustafa Arslantatar, adına herhangi bir abonelik bulunmadığı halde iki tutanak tutulup kaçak elektrik kullandığı iddiasıyla ilgili davayı Yargıtay’a taşıdı. İlk derece mahkemesi, davacının Dicle Elektrik’teki davalı olduğuna dair kaçak elektrik kullandığına dair delilleri değerlendirme aşamasında, hukuken hatalı bir işlem yaparak davayı reddetti. Bu süreçte, davacı dava açmasına rağmen ispat yükümlülüğünün davalıya ait olmadığı, bunun tam tersi olarak ispat yükünün davacıya verilmesi kararlaştırıldı.

DAVA SÜRECI VE DELİLLERİN SUNULMASI

Davalı şirket Dicle Elektrik, kaçak elektrik faturalarına belirtilen süre içinde itiraz edilmediğini, kaçak elektrik tespitinin yapıldığını, tutanakların tutulduğunu ve kaçak elektrik kullanımının fotoğraflarla kanıtlandığını öne sürdü. Dava sürecinde davalı tarafın sunduğu delillerin, mahkeme tarafından yeterince dikkate alınmadığı görüldü.

YARGITAY’IN KARARI VE SONUÇLARI

Yargıtay, ispat yükünün davalıda olması gerektiğini, bu konuda yanlış bir değerlendirme yapılarak ispat yükünün ters çevrilmesinin hukuka aykırı olduğunu belirtti. Yargıtay, davacı lehine karar vermek üzere, ilk derece mahkemesinin kararının kanun yararına bozulmasına hükmetti. Bunun ardından, ilk derece mahkemesi Yargıtay’ın uyarıları doğrultusunda yeni bir karar verebilir veya daha önceki kararında direnebilir. Genel olarak, ilk derece mahkemeleri Yargıtay’ın tavsiye niteliğindeki kararlarına uyma eğilimindedir.