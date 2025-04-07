Şanlıurfa’da Elektrik Tüketimi Zirveye Ulaştı!

DAĞITIM BÖLGESİNDEKİ SULAMA ETKİLERİ

Dicle Elektrik’in dağıtım alanında 143 bin çiftçinin 59 bini elektriğe dayalı sulama uyguluyor. Bu yıl yaşanan kuraklığın etkisiyle yeraltı kuyularından su çekiminde kullanılan elektrik miktarı kritik seviyelere çıkmış durumda. Özellikle Şanlıurfa’da bazı trafo merkezlerinde elektrik tüketimi, birçok ilin yıllık tüketimini aşmayı başardı. Akçakale Pekmezli Trafo Merkezi’nde elektrik tüketimi %111 oranında artış gösterirken, Damlasu Fideri’nde bu oran %277’ye ulaşıyor. Kullanıcıların büyük bir kısmı borçlu duruma düşerken, kaçak elektrik kullanımı ise önemli bir sorun haline geldi.

BORÇLAR VE KAÇAK KULLANIM SORUNU

Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, artan tüketimin altyapıyı zorladığını ve diğer abonelerin hizmet almasını tehlikeye attığını ifade etti. Ödenmemiş faturalar ve kaçak kullanımlar, dağıtım şirketini sıkıntıya sokarken, borcunu ödemeyen çiftçilere bu yıl elektrik verilmeyeceği açıklandı. Yaşar Arvas, “Kuraklık ve kontrolsüz elektrik tüketimi yalnızca şebekeyi değil, çevreyi de tehdit ediyor” dedi. Harran Ovası’nda meydana gelen obrukların nedeni olarak kontrolsüz su çekimlerinin gösterildiği belirtiliyor. Bu süreçte, sürdürülebilir enerji kullanılabilmesi için çiftçilerin borçlarını ödemesi ve bilinçli tüketim yapması oldukça büyük bir önem taşıyor.