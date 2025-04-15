Şanlıurfa’da Göçmen Operasyonu Gerçekleşti

KAÇAK GÖÇMENLERE YÖNELİK MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Güvenlik güçlerinin kaçak göçmenlere karşı başlattığı mücadele hız kesmeden devam ediyor. Yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş yapan şahıslar tek tek tespit ediliyor. Bu çerçevede gerçekleştirilen son operasyon Şanlıurfa’da gerçekleşti.

ŞANLIURFA’DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ceylanpınar, Eyyübiye, Harran ve Akçakale ilçelerinde göçmen kaçakçılığına yönelik bir operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 14 organizatör ve çok sayıda düzensiz göçmen ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi. Olayla ilgili olarak yürütülen soruşturma devam ediyor.