Şanlıurfa’da Hava Sıcaklığı 49 Derece

HAVA SICAKLIĞI ETKİLERİ

Şanlıurfa’da mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklığı, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Atatürk Bulvarı’ndaki termometre, 49 dereceyi gösterirken vatandaşlar, kavurucu sıcaklardan korunmak için Balıklıgöl Yerleşkesi, parklar ve ağaç gölgelerinde serinlemeye çalışıyor.

SOSYAL ETKİLER VE SAKİNLİK

Bu sıcaklıklar nedeniyle bazı bölgelerde gözlemlenen sakinlik, vatandaşların dışarıda kalmaktan kaçınmasına yol açıyor. Sıcak havalar, insanların gündelik aktivitelerini ve sosyal hayatını da etkiliyor, bu nedenle sıcakların etkilerinden korunmak adına çeşitli önlemler alınıyor.