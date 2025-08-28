Gündem

Şanlıurfa’da Hava Sıcaklığı 49 Derece

sanliurfa-da-hava-sicakligi-49-derece

HAVA SICAKLIĞI ETKİLERİ

Şanlıurfa’da mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklığı, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Atatürk Bulvarı’ndaki termometre, 49 dereceyi gösterirken vatandaşlar, kavurucu sıcaklardan korunmak için Balıklıgöl Yerleşkesi, parklar ve ağaç gölgelerinde serinlemeye çalışıyor.

SOSYAL ETKİLER VE SAKİNLİK

Bu sıcaklıklar nedeniyle bazı bölgelerde gözlemlenen sakinlik, vatandaşların dışarıda kalmaktan kaçınmasına yol açıyor. Sıcak havalar, insanların gündelik aktivitelerini ve sosyal hayatını da etkiliyor, bu nedenle sıcakların etkilerinden korunmak adına çeşitli önlemler alınıyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Ayvacık’ta 19 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 19 düzensiz göçmen, arasında çocukların da bulunduğu bir grup, güvenlik güçleri tarafından yakalandı.
Gündem

MKEK’de Casusluk Olayı: Bilgileri Kim Çaldı?

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'ndaki casusluk soruşturması, Türkiye'nin önemli silah sistemleri üreticisinde güvenlik açıklarını ve kurumlara yönelik sızma girişimlerini aydınlatıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.