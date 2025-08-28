Şanlıurfa’da Hava Sıcaklığı 49 Derece

HAVA SICAKLIĞI YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Şanlıurfa’da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor ve bu durum yaşamı olumsuz etkiliyor. Atatürk Bulvarı’ndaki bir termometre 49 derecelik bir sıcaklığı gösteriyor. Vatandaşlar, aşırı sıcaklardan korunmak amacıyla Balıklıgöl Yerleşkesi’nde, parklarda ve ağaç gölgelerinde serinlemeye çalışıyor.

SICAKLIĞIN ETKİLERİNE GÖRE SAKİNLİK GÖZLENDİ

Bu sıcaklık koşulları nedeniyle bazı bölgelerde sakinlik gözlemleniyor. İnsanlar, dışarıda zaman geçirmekten kaçınıyor ve gölgeli alanları tercih ediyor.