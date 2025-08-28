Gündem

Şanlıurfa’da Hava Sıcaklığı 49 Derece

HAVA SICAKLIĞI YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Şanlıurfa’da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor ve bu durum yaşamı olumsuz etkiliyor. Atatürk Bulvarı’ndaki bir termometre 49 derecelik bir sıcaklığı gösteriyor. Vatandaşlar, aşırı sıcaklardan korunmak amacıyla Balıklıgöl Yerleşkesi’nde, parklarda ve ağaç gölgelerinde serinlemeye çalışıyor.

SICAKLIĞIN ETKİLERİNE GÖRE SAKİNLİK GÖZLENDİ

Bu sıcaklık koşulları nedeniyle bazı bölgelerde sakinlik gözlemleniyor. İnsanlar, dışarıda zaman geçirmekten kaçınıyor ve gölgeli alanları tercih ediyor.

Ekonomi

Altın Fiyatları Rekor Seviyede Şuanda

Altın fiyatları, haftanın dördüncü gününde alım satım yapanlar tarafından inceleniyor. Gram altın, dünkü kapanış fiyatı 4 bin 482 liradan sonra 4 bin 494 liraya yükseldi. 22 ayar ve diğer altın türlerinin güncel fiyatları merak ediliyor.
Gündem

Güngören’de Eski Başkan Vuruldu

İstanbul Çekmeköy'de bir kafede eski spor kulübü başkanına düzenlenen silahlı saldırıda, ağır yaralanan Tuncay Meriç hastanede yaşamını yitirdi. Polis, saldırganı arıyor.

