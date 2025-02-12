Şanlıurfa’da Kuduz Vakası: Mahalleler Karantinada

SAHİPSİZ KÖPEK SALDIRISI VE SONUÇLARI

27 Ocak 2025 tarihinde Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Sungurlu Mahallesi’nde sahipsiz bir köpeğin saldırısı sonucu E.A. (55) adlı bir birey yaralandı. Saldırgan köpek, ardından yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Divan Mahallesi’ne giderek, M.E.A. (12) ve M.A. (17) isimli iki çocuğu daha yaraladı. Yaralı bireyler, Siverek Devlet Hastanesi’nde tetanos, kuduz aşısı ve immünoglobulin (IVIG) tedavisi alarak iyileştiler. E.A., daha ileri müdahale için Dicle Üniversitesi Hastanesi Plastik Cerrahi bölümüne sevk edildi ve 6 Şubat’ta taburcu edildi. M.E.A. ve M.A.’nın sağlık durumlarının iyi olduğu bildiriliyor.

KÖPEKTE KUDUZ TESPİTİ VE KARANTİNA UYGULAMALARI

Saldırgan köpek, İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından ölü olarak tespit edildi ve alınan numune, Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü’ne gönderildi. 29 Ocak’ta yapılan testler sonucunda köpeğin kuduz pozitif çıktığı belirlendi. Kuduz vakasının tespit edilmesinin ardından Divan, Bahçe, Takoran ve çevre mahallelerde 6 ay süreyle karantina ilan edildi. Karantina süresince bölgedeki tüm sahipli ve sahipsiz kedi ile köpeklere acil aşı çalışmaları başlatıldı. Siverek Belediyesi, karantina altındaki sahipsiz hayvanları Şanlıurfa hayvan barınağına nakletti.

HALK SAĞLIĞINI KORUMA ÇABALARI VE TEDBİRLER

Kaymakamlık, Belediye, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Tarım Müdürlüğü, halk sağlığını koruma çabaları doğrultusunda koordineli çalışmalarını sürdürüyor. Kaymakamlık, vatandaşların kuduz tehlikesine karşı tedbirli olmalarını ve sahipsiz hayvanlarla temastan kaçınmalarını istiyor. Şüpheli durumların yetkililere bildirilmesi gerektiği ve kamuoyunun düzenli olarak bilgilendirileceği açıklanıyor. Ayrıca, vatandaşların sahipsiz hayvanlarla temastan kaçınmaları, hayvan ısırması durumunda yaraların sabun ve suyla temizlenmesi ve derhal bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği vurgulanıyor. Evcil hayvanların düzenli olarak kuduz aşılarını yaptırmaları tavsiye ediliyor ve kuduz riski taşıyan bölgelerde dikkatli olunması gerektiği ifade ediliyor.