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Şanlıurfa’da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 19 Gözaltı

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OPERASYONUN DETAYLARI

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı’nın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silah bulundurulan adreslere eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan tespitler üzerine bu adreslerde kapsamlı bir arama çalışması yapıldı.

GÖZALTILAR VE BULGULAR

Gerçekleştirilen aramalarda, çeşitli gizlenme yöntemleri kullanılarak saklanmış birçok silah ve mühimmat ele geçirildi. Araçlarla yapılan aramalarda, samanlık, taşların altında, yatak ve bir elektrikli süpürgenin kovasında gizlenmiş toplam 6 uzun namlulu piyade tüfeği, 15 ruhsatsız tabanca, 13 ruhsatsız av tüfeği, 45 şarjör ve 1067 adet farklı çap ve ebatlarda mermi bulundu. Jandarma ekipleri, ele geçirilen silah ve mühimmatlara el koydu. Operasyon sonucunda 19 şüpheli gözaltına alındı.

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