Şanlıurfa’da Ruhsatsız Silah Operasyonu Yapıldı

ŞANLIURFA’DA EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı’nın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silah bulunduran adreslere aynı anda operasyon gerçekleştirdi. Tespit edilen bu adreslerde geniş çaplı arama çalışmaları yapıldı.

19 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ekiplerin gerçekleştirdiği aramalarda, samanlıkta, taşların altında, yatak içerisinde ve bir elektrikli süpürgenin kovasında gizlenmiş toplamda 6 uzun namlulu piyade tüfeği, 15 ruhsatsız tabanca, 13 ruhsatsız av tüfeği, 45 şarjör ve 1067 mermi bulundu. Jandarma ekipleri, ele geçirilen silahlar ve mühimmatlara el koydu. Operasyon sonucunda 19 kişi gözaltına alındı.