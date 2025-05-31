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Şanlıurfa’da Sahte Ehliyet Operasyonu: 4 Gözaltı

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ŞANLIURFA VALİSİ’NİN AÇIKLAMASI

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, yaptığı sosyal medya paylaşımında, İl Jandarma Komutanlığının suçlarla mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü ifade etti. Suruç ilçesinde gerçekleştirilen operasyon ile sahte sürücü belgesi basıp para karşılığında satan kişilere yönelik etkin bir müdahale yapıldı.

OPERASYONUN DETAYLARI

Vali Şıldak, yapılan aramalarda ele geçirilen malzemeleri detaylıca aktardı. Aramalarda, 31 sahte KKTC sürücü belgesi, 11 Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, 10 başka sürücü belgesi, 6 pasaport, 2 Suriye geçici kimlik kartı, 35 senet, 1 boş senet defteri, 10 pos cihazı, 2 alacak-verecek defteri, 11 cep telefonu, 2 diz üstü bilgisayar, 1 flash bellek, 3 kredi kartı ve 1 kurusıkı tabanca yer aldı.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Vali Şıldak, operasyon kapsamında yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlemlerin başlatıldığını duyurdu. Bu tür operasyonların, toplum güvenliğini artırmayı hedeflediği vurgulandı.

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