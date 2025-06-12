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Şanlıurfa’da Trafik Kazası Meydana Geldi

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KAZA DETAYLARI

Şanlıurfa’nın Siverek-Diyarbakır karayolunun 30. kilometresinde 62 yaşındaki F.K. yönetimindeki, plakası henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkarak takla attı. Kaza sonucunda, sürücü F.K. ve araçta bulunan F.K, R.K. ile bir yenidoğan bebek yaralandı.

YARALILARIN DURUMU

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi’ne taşıdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini sürdürdüğü bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından bir soruşturma başlatıldı. Yetkililerin durumu yakından takip ettiği öğrenildi.

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