Şanlıurfa’da Trafik Kazası Meydana Geldi

ŞANLIURFA’DA TRAFİK KAZASI

Şanlıurfa’da meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve bu feci olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Halil Acar’ın yönetimindeki 25 DF 691 plakalı otomobil, kırsal Yardımcı Mahallesi yolunda Hasan Aslan’ın kullandığı 34 LG 5767 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın ardından Acar’ın otomobili takla attı.

KAZADA ÖLENLER VE YARALILAR

Kaza sonucunda Amar Baydil, Hasan Aslan ve Ali Aslan olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abdülaziz Aslan ve İbrahim Acar ise bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili olarak inceleme ve soruşturma süreci başlatıldı. Yaşanan bu üzücü olay, bölgedeki trafik güvenliği konusunu tekrar gündeme getirdi.