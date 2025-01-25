Şanlıurfa’da Uyuşturucu Operasyonu: 25 Tutuklama

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Uyuşturucu ile yapılan mücadele sürüyor. Bu kapsamda Türkiye’nin dört bir yanında madde satıcılarına yönelik çeşitli operasyonlar gerçekleştirilmekte. Masum gençleri torbacıların elinden kurtaran ekipler, Şanlıurfa’da da kapsamlı bir operasyon yaptı.

ŞANLIURFA’DA EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere karşı eş zamanlı operasyon düzenliyor. Kent merkezinin yanı sıra Akçakale, Birecik, Siverek, Suruç ve Viranşehir ilçelerine baskınlar yapıldı.

GOZALTILAR VE ELE GEÇİRİLENLER

Bu operasyonlar kapsamında 30 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 341 gram sentetik uyuşturucu, 36 gram esrar, 121 uyuşturucu hap, 2 tabanca, 1 hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçiriliyor.

TUTUKLAMALAR VE SERBEST BIRAKILANLAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25’i tutuklandı, 5’i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.