Şans Eseri Öğrencisiyle Aynı Okulda Buluştu

İNEGÖL’DE EĞİTİM DEĞİŞİMİ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, ilkokul rehberlik öğretmeni Melike Aydın (26) ve ilkokul öğretmeni Sebahattin Kaya (63) aynı okulda meslektaş oldu. Aydın, Kaya’nın ders verdiği öğrencilerin öğretmeni olarak, “Sebahattin Hocam benim yolumu aydınlatan çok önemli bir meşaleydi. Benim için çok büyük bir rol modeldi. Ben de şimdi gelecek nesillere rol model olmak için çalışmayı hedefliyorum” dedi.

EĞİTİM HAYATI VE GÖREVİ

Melike Aydın, 2005-2010 yılları arasında Müşerref Muzaffer Samda İlkokulu’nda ilkokul eğitimini tamamladı. Daha sonra Naire Çikayeva Lisesi’nde okuyan Aydın, Kocaeli Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra Ocak ayında ilkokul eğitimini tamamladığı Müşerref Muzaffer Samda İlkokulu’na rehberlik öğretmeni olarak atandı. Bir zamanlar kendi sıralarında oturan öğrencilere eğitim vermeye başlarken, 37 yıllık öğretmen olan Sebahattin Kaya ile meslektaş olmanın gururunu yaşıyor.

ROL MODEL OLMAK HEDEFİ

Meslek seçiminde önemli bir rol olurken 15 yıl sonra aynı okulda meslektaş olmanın mutluluğunu paylaşan Aydın, “Bu okulda, öğretmen olarak tekrar göreve başlamak nasip oldu. Sebahattin Kaya’ya çok teşekkür ediyorum. Kendimi evimde gibi hissediyorum. Benim de örnek aldığım en önemli şey, çocukların yolunu aydınlatmaktan geçecek” diye ekledi.

ÖĞRETMEN-ÖĞRENCİ İLİŞKİSİ

Sınıf öğretmeni Sebahattin Kaya ise, öğrencisi Melike ile aynı okulda çalışmanın gurur kaynağı olduğunu belirtti. Kaya, “Kendi yetiştirdiğim bir öğrencimle, yıllar sonra bir araya gelip, aynı mesleği yürütebilmek, öğrencimi karşımda öğretmen olarak görmek, ayrı bir gurur kaynağı” şeklinde konuştu.

GELECEK NESİLLERE HIZLA BİLGİ AKIŞI

Semih Aydın (12), ablası Melike gibi Sebahattin Kaya’nın öğrencisi olduğunu söyleyerek, “Kaya’nın bana verdiği destekler aşamasında, ben de iyi bir öğrenci olmak istiyorum. Hedefim, Sebahattin Kaya gibi bir öğretmen olmak” dedi.

ÖĞRETMENİN DOKUNUŞU

İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, yaşanan bu güzel olayın, öğretmenlerin öğrencilerin hayatları üzerindeki önemini bir kez daha gösterdiğini vurgulayarak, “Melike öğretmenimiz bugün burada; Sebahattin hocamızın yetiştirdiği bir evladımız. Bir öğretmenin dokunuşunun ne kadar önemli olduğunu ve aynı okulda beraber çalışmanın keyfini bugün burada şahitlik ettik” ifadelerini kullandı.