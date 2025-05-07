“Sansar Salvo Hakkında Karar Açıklandı”

Ekin Can Arslan tahliye edildi

Rapçi Ekin Can Arslan, daha çok “Sansar Salvo” adıyla biliniyor. Arslan’ın vesayeti, annesi ve babasına verilmişti. Bu durum üzerine, Arslan sosyal medya hesabından babasına şiddet uyguladığına dair görüntüleri paylaştı. Üst soya karşı basit kasten yaralama suçundan tutuklanan Arslan, bugün Anadolu Adalet Sarayı’nda hâkim karşısına çıktı.

Duruşmaya katılım

Duruşmada, müşteki Gazi Arslan, sanık ve taraf avukatları ile rap sanatçısı Fuat Ergin de yer aldı. Ekin Can Arslan, mahkemeye Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Mahkemede yaşananlar

Mahkeme sırasında savunma yapan Arslan, “Ben babamın eline video çekip itiraf almak için girmiştim. Avukattı kendisi, evine video çekerek itiraf almak için gitmiştim. Videolarda iki tane ses var tokat gibi duyuluyor ama tokat yok ben tükürmüştüm” ifadelerini kullandı. Ailevi sorunlara da dikkat çeken Arslan, “Sonrasında ailem bu vefatlar ile ilgili olarak beni vesayet altına almaya çalıştı. Orada tükürük sesi var tokat sesi yok. Yakasına yapıştım ama ufak bir kargaşa oldu” dedi. Paylaşımının ardından videoyu sildiğini anlatan Arslan, “Sonra ben videoyu sildim. Çok öfkelenmiştim babam bunu reddedince” diyerek sözlerine devam etti.

Baba ile oğul arasındaki ilişkinin durumu

Baba Gazi Arslan ise oğlundan şikayetçi olmadığını belirtti. “Sanığın kiralarını ben alırım daha sonra kendisine veririm. Sakin olmasını, oturmasını söyledim. Öfkeli hali devam etti, ben de kalktım karşılıklı bir itişme oldu. Göğsüme doğru üç dört yumruk yedim” diyen baba, olayın ardından komşuların kapı çaldığını ve Arslan’ın o sırada videoya aldığını söyledi. “Ben oğlumdan şikayetçi değilim” diyerek durumu açıklığa kavuşturdu.

Kararın açıklanması

Mahkeme, sanığın tutuklulukta geçirdiği süre ve delilerin toplanmış olması hususlarını dikkate alarak tahliyesine karar verdi. Arslan’a, babasına yönelik basit yaralama suçundan 9 ay hapis cezası verildi. Ancak hâkim, takdiri indirim uygulayarak cezanın 7 ay 15 güne indirilmesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.