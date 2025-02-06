Santorini Adasında OHAL İlan Edildi

YUNANİSTAN’DA SISMİK HAREKETLİLİK ARTARAK DEVAM EDİYOR

Yunanistan’ın adalarındaki sismik hareketlilik, önlemlerin artmasına yol açtı. Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığından gelen duyuruya göre, süregelen sarsıntıların heyelan ve kaya düşmesi riskini artırdığı gerekçesiyle Santorini Adası’nda 1 Mart’a kadar olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, adaya destek amacıyla çok sayıda acil durum ekibinin harekete geçirildiğini açıkladı.

DEPREM RİSKİNE KARŞI ACİL DURUM EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRİLDİ

Marinakis, “İtfaiye teşkilatları, polis, sahil güvenlik, silahlı kuvvetler ve acil tıbbi hizmetler, Santorini ve çevresindeki adalara derhal ek personel ve özel ekipmanla takviye sağladı” dedi. Çarşamba gecesi Santorini çevresindeki sularda büyüklüğü 4’ün üzerinde 6 deprem meydana geldi. Ardından Amorgos’un güneyinde 5.1 büyüklüğünde daha güçlü bir sarsıntı kaydedildi.

SANTORİNİ ADASINDAN 11 BİN KİŞİ AYRILDI

Cumartesi gününden bu yana yaşanan yüzlerce depremin arkasından, Santorini Adası’ndan 7 bini feribot, 4 bini de uçakla olmak üzere en az 11 bin kişi adayı terk etti. Santorini ile birlikte komşu Anafi, Paros, Nakşa ve Mikonos adalarında da okullar yarına kadar kapalı kalacak.