More
Gündem

Santorini’de Deprem Paniği Sürüyor

santorini-de-deprem-panigi-suruyor

DEPREM FIRTINASI DEVAM EDİYOR

Santorini ile Amorgos adaları arasındaki ‘deprem fırtınası’ dinmek bilmiyor. Dün öğle saatlerine kadar bu bölgede en büyüğü 4.9 şiddetinde olmak üzere 50 yeni deprem meydana geldi. Hafta sonundan bu yana, en büyüğü Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğünde olan toplam deprem sayısı ise 650 olarak kaydedildi.

ADALARI TÜKENMİŞ İNSANLAR TERK EDİYOR

Bu durumun sonucunda yaklaşık 10 bin kişi adayı terk etmiş durumda. Depremlerin yarattığı endişe, bölge halkının güvenliğini tehdit ediyor. Yetkililer, gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve gerekli tedbirlerin alındığını belirtiyor.

ÖNEMLİ

Flaş

Fatih’te 9 Milyar TL’lik Yasadışı Operasyon

İstanbul'da mali suçlarla mücadele ekipleri, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılığı ile ortaklaşa yürüttüğü operasyonla karapara aklama şebekesini etkisiz hale getirdi.
Flaş

4 Canın Bedeli Yalnızca 10 Yıl Mı?

Alkollü sürücü Faruk Aksan, kırmızı ışıkta bekleyen araca çarparak dört kişinin ölümüne sebep oldu; 10 yıl hapis cezası aldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.