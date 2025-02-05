Santorini’de Deprem Paniği Sürüyor

DEPREM FIRTINASI DEVAM EDİYOR

Santorini ile Amorgos adaları arasındaki ‘deprem fırtınası’ dinmek bilmiyor. Dün öğle saatlerine kadar bu bölgede en büyüğü 4.9 şiddetinde olmak üzere 50 yeni deprem meydana geldi. Hafta sonundan bu yana, en büyüğü Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğünde olan toplam deprem sayısı ise 650 olarak kaydedildi.

ADALARI TÜKENMİŞ İNSANLAR TERK EDİYOR

Bu durumun sonucunda yaklaşık 10 bin kişi adayı terk etmiş durumda. Depremlerin yarattığı endişe, bölge halkının güvenliğini tehdit ediyor. Yetkililer, gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve gerekli tedbirlerin alındığını belirtiyor.